Жители Кемерова, Березовского, Топков, Гурьевска и Мариинска, которые участвовали в специальной военной операции или являются родственниками таких участников, приглашаются на личную встречу. Она состоится в Кемерове в пятницу, 1 августа.

На встрече будут присутствовать представители региональных министерств и ведомств, а также сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества». Они подробно ответят на вопросы участников встречи и предоставят всю необходимую информацию.

Встреча пройдёт по адресу: г. Кемерово, Дворец культуры шахтёров (пр. Шахтёров, 2). Начало в 12:00.

Для записи на встречу можно связаться с социальными координаторами:

В Кемерове: 8-923-508-34-74, 8-951-162-38-49, 8-933-311-69-88, 8-913-123-97-26. В Кемеровском муниципальном округе: 8-908-955-33-69. В Березовском: 8-951-612-42-25. В Гурьевске: 8-913-337-84-56. В Топках: 8 950-575-58-90. В Мариинске: 8-903-048-78-05, 8-906-988-77-72.

Кроме того, в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Кемерове (пр. Притомский, 6б) регулярно проводятся личные встречи с участием членов Правительства Кузбасса. График работы фонда можно найти на сайте . Для записи на встречу звоните по телефону 8 (3842) 78-08-09.