Социальные учреждения Кузбасса обеспечены местными продуктами более чем на 90%

Образовательные учреждения закупают у кузбасских фермеров почти 88,5% продукции, медицинские организации – 80,5%, учреждения социальной поддержки – 91,5%. Илья Середюк отметил, что таким образом не только обеспечиваются заказами сельхозпроизводители, но и значительно упрощается контроль качества продуктов. В целом необходимо расширять сотрудничество с кузбасскими производителями.

«Пример – в парке Кемеровского муниципального округа стоят лотки с мороженым. Не нашел там ни одного стаканчика или брикета от кузбасских производителей. Есть над чем задуматься», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор поручил глава территорий обратить внимание на торговлю в общественных местах.

Фото: Илья Середюк/Telegram

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