Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в ходе рабочей поездки по Новосибирской области провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, посетил завод по производству минеральной воды и три рекреационных объекта.

Анатолий Серышев и Андрей Травников обсудили вопросы социально-экономического развития Новосибирской области и ход реализации национальных проектов в регионе. Речь также шла о повышении туристической привлекательности региона. По словам губернатора, по итогам прошлого сезона Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди субъектов Федерации округа по туристическому потоку – в 2024 году в регионе побывало более 3,3 миллиона человек.

Полпред посетил одну из старейших здравниц Новосибирской области – санаторий «Озеро Карачи», расположенный в Чановском районе. Он ознакомился с ходом строительства двух новых восьмиэтажных корпусов – лечебного и спального. Полномочному представителю сообщили, что это позволит увеличить количество единовременно принимаемых пациентов до 1,2 тысячи человек, то есть более чем в два раза. По представленной информации, ежегодно в санаторий на оздоровление прибывают 12 – 14 тысяч человек, а за всё время существования курорта лечение и реабилитацию здесь прошли более одного миллиона человек. Порядка 30 тысяч человек в год принимает Центр активного отдыха «Бухта Лазурная», расположенный в непосредственной близости от санатория – его также посетили члены делегации.

По словам полпреда, санаторно-курортный отдых является перспективным направлением развития туристической отрасли, поэтому необходимо уделять особое внимание обновлению здравниц и улучшению качества инфраструктуры, в том числе повышению транспортной доступности. Представители органов местного самоуправления, сопровождавшие полпреда в рабочей поездке, сообщили ему, что существенно тормозит развитие курортной зоны отсутствие твёрдого покрытия на части дороги, ведущей от санатория к туристическому комплексу.

Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что реконструкция названного участка дороги необходима, в том числе, для сохранения и развития пяти населенных пунктов Барабинского района, в которых проживает около трёх тысяч человек. Устройство твёрдого покрытия отвечает поручению Президента Российской Федерации об обеспечении безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышении их транспортной доступности, добавил полпред.

На особом контроле полномочного представителя остаются вопросы организации детского отдыха и оздоровления. Полпред посетил федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят санаторно-курортное лечение дети с нарушением опорно-двигательной функции в возрасте от 2 до 18 лет, осмотрел корпуса и условия проживания, а также ознакомился с процессом лечения и реабилитации. С руководством учреждения и главой региона Анатолий Серышев обсудил перспективы дальнейшего благоустройства и улучшения материальной базы здравницы.

В рамках рабочей поездки члены делегации посетили одно из крупнейших предприятий Новосибирской области – завод ООО «Карачинский источник». Полпред осмотрел цех по производству минеральной воды «Карачинская». Ему сообщили, что природная, минеральная, подземная вода добывается из скважин глубиной более 1,1 тысячи метров. Все скважины расположены на небольшом расстоянии от завода, что позволяет максимально сохранить уникальный состав природной воды. С руководителями предприятия полпред обсудил текущие вопросы производства.

«Развитие внутреннего туризма остаётся перспективным направлением развития отечественной экономики. Убеждён, что Сибирь обладает колоссальным туристическим потенциалом. Об этом говорят цифры – турпоток растёт, интерес к курортам сибирских регионов год от года повышается», – считает Анатолий Серышев.

В рамках реализации национальных проектов, инициированных главой государства, необходимо активизировать работу по созданию инфраструктуры, которая позволит ещё большему количеству людей открыть для себя Сибирь, уверен он.