После капитального ремонта открылось художественное отделение Детской школы искусств № 2 в городе Салаир Гурьевского муниципального округа. Здания, в которых размещается школа искусств №2 в Салаире, построены в 1963 году. Первый корпус, расположенный на улице Ленина, открыл свои двери после капитального ремонта в начале учебного года. Теперь готово принимать ребят и обновленное здание на улице Матросова.

«В Кузбассе делается все, чтобы обеспечить детям возможность дополнительно заниматься художественным творчеством, вокалом, музыкой, хореографией, и способствовать всестороннему развитию с раннего возраста. Только в текущем году на ремонт 8 детских школ искусств в регионе будет направлено 143,6 млн рублей, из них 115,5 млн рублей — привлеченное федеральное финансирование, 23,6 млн рублей направлено из областного бюджета, 4,5 млн рублей — средства муниципалитетов. По нацпроекту „Культура“ в этом году музыкальные инструменты получат 12 детских школ искусств и 3 колледжа. Благодаря новым возможностям ребята будут развивать способности, а преподаватели — открывать новые таланты Кузбасса», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Школу отремонтировали в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В обоих корпусах строители заменили системы отопления и водоснабжения, отремонтировали стены полы и потолки, установили системы видеонаблюдения. Ремонтные работы проведены с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благоустроена территория вокруг корпусов.

На капитальный ремонт ДШИ №2 Салаира было направлено 31,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 24,9 млн рублей, финансирование из областного и местного бюджетов составило 6,6 млн рублей.

Для занятий вне помещений рядом с отремонтированным зданием ДШИ №2 на ул. Ленина, 1 будет создан Сквер искусств. Арт-пространство станет местом проведения школьных встреч, выставок и мероприятий, источником эстетического и нравственного воспитания детей и подростков. Украсят сквер скамейки в виде гитары и пианино.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.