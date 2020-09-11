За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией: Прокопьевск – 21, Кемерово – 20, Анжеро-Судженск – 11, Яшкинский МО – 7, Белово – 6, Березовский – 4, Осинники – 4, Кемеровский МО – 3, Промышленновский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 2, Беловский МР – 2, Прокопьевский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Калтан – 1, Новокузнецк – 1, Мариинский МР – 1, Яйский МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1964 года рождения на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселёвске.

У женщины 1964 года рождения на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Берёзовском.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.

60 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5 513 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 917 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 654 человека .

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".