Кемеровский завод промышленных весов стал лучшим предприятием Кузбасса, внедрившим бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Автомобильные весы произведены в Кемерово «Корпорацией «АСИ». Еще год назад на сборку подобного агрегата уходило 430 часов, а сегодня всего лишь 254. Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению на предприятии бережливого производства.

Внедрять его начали после того, как завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». При помощи специалистов «Федерального центра компетенции» было диагностировано производство и найдены пути минимизировать рабочие потери. При этом грядущие изменения обсуждались с сотрудниками компании.

Первым потоком применения бережливых технологий в «Корпорации «АСИ» стало производство автомобильных весов. Их экспортируют из Кемерова по всей России и странам ближнего зарубежья. Столичные специалисты внесли изменения в логистику цеха: рекомендовали новые схемы передвижения как деталей, так и сотрудников, что позволило существенно сократить время простоя, оптимизировали пути поставок комплектующих, ликвидировали недострои. Бережливым технологиям обучили 42 сотрудника предприятия, а двое из них отправились в Москву, чтобы пройти квалификацию и стать внутренними тренерами родного завода.

В названии инструмента «5 С», призванного усовершенствовать рабочее место сотрудника, зашифрованы 5 его основных принципов: сортировка, содержание порядка, соблюдение чистоты, стандартизация и совершенствование. На предприятие даже проводится конкурс на лучшее рабочее место.

За год кемеровская корпорация повысила свою производительность труда более чем на 10%. Сейчас на предприятии стартует второй поток внедрения бережливых технологий и даже появился отдел, ответственный за этот процесс. Очередь за изготовлением вагонных весов рельсового типа.

Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» рассчитано на 3 года. И позволяет без дополнительных инвестиций снизить издержки, себестоимость продукции и повысить ее конкурентно способность, что, учитывая государственную задачу в сфере импортозамещения, особенно важно. Сейчас в регионе внедряют бережливые технологии 32 предприятия несырьевых отраслей, цель которых при минимальных затратах увеличить рост своего производства до 5% в год. К 2024 году региональные власти планируют, что количество участников проекта увеличится втрое.

Автор: Сергей Ищенко