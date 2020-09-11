С 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в Кузбассе уже ввели в эксплуатацию 9 детских садов. До конца 2021 года цифра увеличится до 28. В настоящее время в стадии разработки находятся проекты 6 учреждений.

«Важно не просто строить новые детские сады, но и делать их максимально комфортными и интересными для детей, чтобы с самого раннего возраста разглядеть в них таланты и помочь развить их. Поэтому перед проектировщиками ставим задачу учитывать развивающий характер в архитектуре и дизайне помещений каждого дошкольного учреждения. По такому принципу в Кузбассе возводятся 13 новых детских садов по нацпроекту «Демография», еще один — по федеральной адресной инвестиционной программе. Это будут современные комфортные дошкольные учреждения с тематическими игровыми зонами для профориентационного воспитания, бассейнами и соляными комнатами», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На данный момент разрабатываются проекты детских садов на 140 мест в микрорайоне №55 и на 74 места по улице Суворова в Кемерове, детского сада на 200 мест в Прокопьевске, на 220 мест в Юрге и на 140 мест в пгт Яшкино. В завершающей стадии разработка проекта детского сада на 190 мест в Новоильинском районе Новокузнецка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.