К работе в Мариинской городской больнице приступили 13 врачей и 6 средних медицинских работников. В том числе 13 молодых специалистов получили дипломы в 2020 году: 10 человек — выпускники Кемеровского государственного медицинского университета, еще 3 окончили Кемеровский медицинский колледж. Привлечь медработников удалось благодаря реализации федеральной программы «Земский доктор», социальной поддержке медицинских работников, включенных в перечень должностей дефицитных специальностей, а также программе обучения по целевому набору в медицинских образовательных учреждениях Кузбасса.

«Чтобы восполнить дефицит врачей, фельдшеров и медицинских сестер, особенно в первичном звене, в этом году мы значительно увеличили количество бюджетных мест в Кемеровском государственном медицинском университете. До конца 2020 года 108 медработников станут участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», половина из этого числа уже трудоустроились в медицинские организации области, все они получили единовременные выплаты. На примере Мариинской городской больницы мы видим, что все наши программы работают, за короткий промежуток времени коллектив пополнился новыми молодыми кадрами. Благодаря этим мерам специалисты смогут достойно устроиться на новом месте, а жители удаленных территорий — получать квалифицированную медицинскую помощь», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Приход молодых специалистов в Мариинскую городскую больницу позволил укомплектовать структурные подразделения, наиболее остро нуждающиеся в медицинских кадрах. Например, в городскую поликлинику пришли два педиатра, два стоматолога, участковый терапевт, травматолог, эпидемиолог и гастроэнтеролог.

Также приступили к работе специалисты, которые пришли обучение по целевому набору: эндокринолог — в городской поликлинике, стоматолог — в Калининской амбулатории.

Три врача дефицитных специальностей с опытом работы — терапевт, акушер-гинеколог и дерматовенеролог — трудоустроились в городскую больницу. Впервые за последние три года пришли сотрудники в сельские ФАПы: в села 2-я Николаевка и Приметкино поступили два фельдшера. Пополнился новыми кадрами медперсонал стационара. Молодые специалисты среднего звена трудоустроились в отделения хирургии и анестезиологии-реаниматологии.

Это самое большое пополнение штата медицинскими кадрами за историю больницы. В честь этого события в больничном городке на месте установленного мемориального камня в знак памяти хирургу Мариинской городской больницы, заслуженному врачу Российской Федерации, почетному гражданину Мариинска Василию Богонису состоялось торжественное посвящение молодых специалистов в профессию.

Всего в медицинские организации Кузбасса до конца 2020 года планируется привлечь 108 специалистов по программе «Земский доктор» и Земский фельдшер», в том числе 63 врача и 45 фельдшеров. На реализацию программ текущем году будет направлено 200 млн рублей из федерального бюджета. Врачи, которые отправляются работать в малые города, получают выплату 1 млн рублей, в труднодоступные территории — 1,5 млн рублей. Фельдшерам полагаются выплаты по 500 и 750 тыс. соответственно. Единовременные выплаты уже получили более полусотни медицинских работников Кузбасса — 19 врачей и 33 фельдшера.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.