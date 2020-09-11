Своё экспертное мнение высказали представители Союза женщин Кузбасса. Накануне организация отметила своё 30-летие. Администрация Кемеровской области в честь такого события подарила активисткам экскурсию по городу Белово, в рамках которой они смогли посмотреть, как преобразился город ко Дню шахтёра.

Обновлённая стела на въезде в Белово уже успела стать местной достопримечательностью. Первая остановка Союза женщин Кузбасса. Встретили тепло, с концертными номерами. Но посмотреть нужно успеть ещё многое. Ко Дню шахтёра город преобразился до неузнаваемости. Главный объект, гордость региона — физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». 12 тысяч квадратных метров. Он может вместить более 1000 зрителей и принимать соревнования самого высокого уровня.

Преобразился и Центральный Дом культуры. Уникальный. Поворотная сцена диаметром 11 метров. Такой нет ни в одном ДК Кузбасса. Во время подготовки к главному празднику региона в Белове менялся облик фасадов зданий, ремонтировались дороги. Реконструировали и улицу Советскую. Здесь — центральная площадь и мемориал Великой Отечественной войны. Представители Союза женщин Кузбасса возложили к монументу цветы.

И, действительно, Белово может предложить туристам удивительные места. Время новых преображений. В следующем году столицей Дня шахтёра станет Киселёвск. И его Союз женщин также обязательно посетит.

Автор: Арина Мерлова