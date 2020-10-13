В области вновь официально разрешена деятельность ресторанных двориков в торговых центрах, бассейнов, саун, бань и спа-салонов. При этом обязательным остается строгий масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Решение о снятии ряда ограничений было принято на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Новые правила будут действовать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, в области возобновляется деятельность фуд-кортов в торговых центрах, однако туда должны допускать не более 50% посетителей от общего числа посадочных мест. Столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Вновь заработают плавательные бассейны, бани и сауны — также при условии загрузки в объеме не более 50% от пропускной способности. Кузбассовцы снова смогут посещать СПА-салоны, соляные пещеры, массажные салоны и солярии. Сотрудники заведений должны носить средства индивидуальной защиты, обеспечивать регулярные проветривания и дезинфекцию всех контактных поверхностей.

Кроме того, сотрудники дома ребенка, психиатрические больницы и диспансеры психоневрологические диспансеры, дома и отделения сестринского ухода, отделения паллиативной помощи и хосписы переходят на обычный режим работы. Ранее в данных заведениях действовал режим, при котором работники были обязаны выдержать 14 дней карантина прежде, чем приступить к обязанностям.

Однако в Кузбассе будет по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов. Под запретом находится и проведение публичных массовых мероприятий. Кружки и секции для пенсионеров будут функционировать в дистанционном формате. Отдельным распоряжением продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Он будет действовать до 28 октября.

Согласно постановлению, жители Кузбасса обязаны соблюдать комплекс мер по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, а именно носить маску в общественных местах и во всех закрытых помещениях, в том числе в лифтах, магазинах, аптеках, автобусах и такси, а также при посещении государственных органов. Средства индивидуальной защиты должны быть и у зрителей на спортивных соревнованиях — даже если состязания проходят на открытом воздухе. Также жителям Кузбасса рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.