26 июля под открытым небом выступят лучшие артисты ведущих музыкальных театров России в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса под руководством маэстро Линь Тао. В частности, любителей классической музыки порадуют солистка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Мария Макеева, а также солист Большого театра Александр Миминошвили и победитель 13-го сезона шоу «Голос» Давид Саникидзе. Кроме того, на сцену выйдут ведущие артисты филармонии Кузбасса Олег Маликов, Вячеслав Соболев, Марина Кипинган и Наталья Кузнецова.

«Симфоночь» стартует в 17 часов. Для посетителей будут открыты игровые площадки, гастрономический дворик и уголки отдыха. Концерт начнется в 19 часов.