Основная цель соревнований заключалась не только в спортивной составляющей, но и в создании атмосферы единства, поддержки и уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать нашу страну. Участники, действующие военнослужащие отряда отдельного специального назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации «Кузбасс» и ветераны специальной военной операции, познакомились и обменялись опытом, а также выразили благодарность ветеранам, отдавшим свои силы на защиту Родины.

По итогам состязаний призовые места заняли:

весовая категория до 70 кг: 1 место – Сурман Албанов, 2 место – Степан Калашников;

весовая категория до 80 кг: 1 место – Василий Сазонов, 2 место – Никита Митряшин, 3 место – Алексей Санюкович;

весовая категория до 90 кг: 1 место – Петр Трегубов, 2 место – Рафаиль Абсолямов, 3 место – Владислав Шандаков;

весовая категория свыше 90 кг: 1 место – Иван Курасов, 2 место – Илья Щеглов, 3 место – Александр Плесовских.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова/Александр Чаринцев