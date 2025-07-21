В Кузбассе насчитывается 86 строений, находящихся в региональной собственности. Пока решили, что делать с 63 зданиями. Некоторые отдадут муниципалитетам или продадут, часть снесут и снимут с кадастрового учета.

«У наших колледжей и вузов есть потребность в общежитиях, у медучреждений — в помещениях под установку оборудования и размещении дополнительных кабинетов. Если здания можно переоборудовать для дальнейшего использования — передадим их профильным ведомствам», – отметил губернатор.

Илья Середюк дал задание главам ведомств внимательно изучить этот вопрос и ознакомиться со списком потенциально пригодных для нужд ведомств структурных подразделений.

Фото: пресс-служба АПК