В Сибирском федеральном округе подвели итоги премии «Экспортер года» — 2024. Две компании из Кемеровской области вошли в число лидеров. Как отметили в пресс-службе областного правительства, лучших выбирали среди тех, кто достиг значительных успехов в экспорте несырьевых и неэнергетических товаров и услуг.

Одна из кузбасских компаний занимается экспортом инструментов для горнодобывающей промышленности и строительства. Она заняла третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Вторая компания, осуществляющая железнодорожные грузовые перевозки также заняла третье место в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».