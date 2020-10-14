За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-33, Междуреченск-25, Кемерово-24, Киселевск-20, Прокопьевск-14, Ленинск-Кузнецкий-11, Белово-8, Топкинский МО-8, Гурьевский МО-7, Анжеро-Судженск-6, Промышленновский МО-5, Тяжинский МО-4, Новокузнецкий МР-3, Мариинский МР-2, Яйский МО-2, Березовский-1, Полысаево-1, Юрга-1, Беловский МР-1, Кемеровский МО-1.

4 пациента скончались. У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Он проживал в Белове.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1990 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Новокузнецке.

99 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8346 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3907 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4209 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".