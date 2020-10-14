Партия автобусов особо большого класса марки ЛиАЗ пришла в регион по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014–2024 годы». Стоимость одной единицы техники — около 14,4 млн рублей.

«В рамках масштабной модернизации общественного транспорта к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится на 60%, на эти цели направлено около 7 млрд рублей. Приоритет при закупках отдается комфортным, вместительным и экологичным моделям техники», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Низкопольный автобус ЛиАЗ российского производства общей вместимостью 187 человек рассчитан на маршруты с интенсивным пассажиропотоком. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены кнопки вызова водителя, платформа для заезда колясок и место для их крепления в середине салона. Автобусы оснащены системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматической системой пожаротушения, работают на экологичном дизельном топливе класса Евро-5.

В кемеровских автотранспортных предприятиях останутся 9 автобусов, 8 единиц техники будут работать на пригородных маршрутах Новокузнецка. С учетом новой партии в этом году в регион уже поступил 51 ЛиАЗ особо большого класса. Автобусы, пришедшие ранее, тоже были распределены по разным муниципалитетам.

По данным министерства транспорта Кузбасса, по итогам 2020 года в регион поступит 746 новых автобусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.