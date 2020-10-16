Для пациентов, находящихся на лечении в отделении анестезиологии-реанимации Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, приобрели дополнительно два аппарата экстракорпоральной гемокоррекции. Современное оборудование стоимостью почти 4 млн рублей приобретено за счет средств медучреждения.

«Эти дополнительные диализные аппараты остро необходимы именно сейчас. На фоне коронавируса у многих пациентов развиваются серьезные осложнения, в том числе почечная недостаточность, поэтому им нужна срочная процедура по очистке крови. Запуск в работу двух новых установок позволит в два раза увеличить количество данных процедур в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи – с 35 до 70 в год», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

При экстракорпоральной очистке кровь пациента пропускается через устройство, удаляющее отходы или токсины. Аппараты можно использовать для оказания помощи больным в тяжелом состоянии, осложненном острой почечной, печеночной и полиорганной недостаточностью. Новое оборудование имеет усовершенствованную конструкцию, поэтому одновременно может производить подогрев крови и растворов. Это позволяет максимально эффективно и безопасно проводить процедуры пациентам, находящимся в реанимации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.