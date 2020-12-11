За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 31, Кемерово – 29, Междуреченск – 17, Прокопьевск – 16, Ленинск-Кузнецкий – 12, Осинники – 10, Киселевск – 9, Новокузнецкий МР – 9, Белово – 6, Мыски – 5, Юрга – 5, Таштагольский МР – 5, Березовский – 4, Полысаево – 3, Топкинский МО – 3, Калтан – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Промышленновский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Тяжинский МО – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках.

219 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 19369 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3079 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10071 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".