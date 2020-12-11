Создание нового подразделения в регионе обсудили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель руководителя Федерального казначейства Антон Дубовик. Межрегиональный филиал будет выполнять функции централизованной бухгалтерии для налоговых и таможенных органов Сибирского федерального округа.

«В Кузбассе работают ведомства не только регионального, но и федерального уровня. Например, юрисдикция Восьмого кассационного суда распространяется на 12 субъектов Российской Федерации. Открытие федеральных подразделений не только улучшает межрегиональное взаимодействие, но и положительно сказывается на экономическом развитии региона – в области создаются новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Так, для обеспечения деятельности российского Казначейства будут наняты 200 сотрудников из числа кузбассовцев», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Межрегиональный филиал Центра по обеспечению деятельности Казначейства России будет заниматься ведением бухгалтерского учета и начислением заработной платы сотрудникам территориальных органов и казенных учреждений федеральных органов исполнительной власти, в том числе налоговой и таможенной служб Сибирского федерального округа.

Помещение для ведомства в Кемерове предоставит филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Сейчас формируется рабочий коллектив, уже в январе специалисты приступят к обработке документов. К 1 октября 2021 года планируется обслуживать в филиале все налоговые и таможенные органы СФО.

В Сибирском федеральном округе будут действовать два филиала Центра по обеспечению деятельности Казначейства России. Второй откроется в Новосибирске.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.