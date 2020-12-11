В квартале Сосновый города Белово сдали в эксплуатацию 9-этажный панельный дом. Новоселами стали 10 детей-сирот, еще 22 семьи получили квартиры по льготным займам и субсидиям. Также в дом переедут 27 семей, участвующих в государственной программе по переселению с подработанных шахтами территорий.

«Комфортное новое жилье в Белове получили сироты, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, работники здравоохранения. Особое внимание уделяется и переселению с подработанных территорий. С начала 2020 года жилищные условия по этой программе улучшили 553 кузбасские семьи, до конца года новые квартиры получат еще почти 30 семей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Многоквартирный жилой дом в Белове общей площадью 4,3 тыс. кв. м. построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Финансирование работ составило 107 млн рублей, в том числе 44,6 млн рублей выделили из федерального бюджета, 38,8 млн рублей — из областного.

Во всех квартирах установлены пожарные извещатели, счетчики горячей и холодной воды, современная сантехника, пластиковые окна и металлические входные двери, электрические печи на кухнях. Во дворе дома оборудована детская площадка. Рядом есть детский сад, школа, больница, торговый центр.

Всего в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Кузбассе будут сданы 10 домов, квартиры в которых предназначены для участников различных социальных программ. Уже заселены дома в селе Поломошное Яшкинского округа, деревне Береговая Кемеровского округа, Юрге, Крапивинском и в поселке Новосафоновский Прокопьевского округа. До конца года начнется заселение новых домов в Калтане, Промышленной, Тайге и Новокузнецком районе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.