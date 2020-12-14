По данным регионального Оперштаба по коронавирусу, 12 декабря у 168 пациентов подтвердился COVID-19, 13 декабря — у 166 пациентов, 14 декабря — у 164 пациентов. За эти трое суток скончались 11 человек.

Подробности за прошедшие сутки. На 14 декабря в Кузбассе выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 41, Междуреченск – 29, Прокопьевск – 28, Кемерово – 26, Осинники – 14, Киселевск – 12, Мыски – 7, Березовский – 4, Таштагольский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхолегочной патологии. Он проживал в Юрге.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала В Топках.

У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проткала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 19888 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3047 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7999 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".