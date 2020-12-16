Осуждённые Кузбасса будут обеспечивать молочной продукцией не только себя, но и заключённых соседних регионов. В колонии-поселении Чебулинского района открылся цех ультрапастеризации продукции.

Колония-поселение №3 специализируется на производстве сельхоз продукции. У исправительного учреждения имеется собственное стадо, в котором семь сотен дойных коров. С начала года они дали более 2,5 миллионов литров молока. Его поставляют в исправительные учреждения региона. Выход на соседние области закрывали сроки хранения продукции. Эту проблему решили открытием цеха ультрапастеризации, оборудование для которого закупили и установили благодаря госпрограмме «Развитие уголовно-исправительной системы на 2018-2026 годы».

Новое оборудование позволит выпускать молоко сроком хранения до 180 суток. Поставлять его будут не только в муниципалитеты Кузбасса, но и в Хакассию, Алтайский край. В новом цехе будут работать несколько вольнонаёмных и примерно два десятка заключённых. В планах руководства профильного ведомства в будущем году увеличить в чебулинском исправительном учреждении пастбища, построить помещения для увеличения стада. Сейчас в нём 1700 голов, включая дойных бурёнок. Кроме того, заключить контракты с ещё целым рядом региональных ФСИН, например, Иркутской и Томской областями, а также Красноярским краем.

Автор: Сергей Ищенко