Овощной суп с итальянским темпераментом, запеканка со шпинатом, рыба с тушеными овощами — это не меню ресторана, а блюда, которые финалисты конкурса «Искусство быть поваром» предлагают внести в кузбасское школьное меню. В Кемерове подвели итоги пятого ежегодного состязания кулинаров образовательных учреждений. Рассказывает Сергей Ищенко.

До финала пятого ежегодного состязания добрались всего 7 кулинаров. Их выбирали онлайн. Сам конкурс прошёл в очной форме в Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг, чьи стены для некоторых из конкурсантов — родные.

Оценивали блюда, приготовленные поварами, не только люди, ответственные за школьное питание Кузбасса, но и представитель высокой кухни, знакомый зрителям нашего канала — Дикран Калайджян.

Дикран с самого начала финала угадал, кто станет победителем конкурса. Творожный десерт приготовила Ольга Резонова, повар 32-ой кемеровской школы. Судили и учащиеся — волонтёры здоровья 62-го лицея.

Наталью Краеву из школы номер 56 ребята выбрали народной победительницей. Однако, звание лучшего кемеровского школьного повара — не единственная награда. Блюда финалистов, возможно, смогут попробовать все ученики Кузбасса.

Организаторы конкурса считают, что еда в образовательных учреждениях должна быть не только полезной и разнообразной, но и вкусной. А потому подобные ежегодные состязания в Кемерове будут продолжаться. Даже в условиях пандемии.

Автор: Сергей Ищенко