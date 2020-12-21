Губернатор Сергей Цивилев и президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов подписали соглашение о проведении в Кузбассе II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии-2023».

«В Кузбассе активно создается инфраструктура для проведения международных соревнований по зимним видам спорта, и мы продолжим развивать ее, чтобы достойно принять игры «Дети Азии». Планируем, что в 2023 году к нам приедут около 800 юных спортсменов из многих стран мира. По нашему предложению расширена программа соревнований: к 8 видам спорта будут добавлены керлинг и фристайл. Организация игр такого уровня будет способствовать росту популярности зимних видов спорта среди кузбасской молодежи. Всей инфраструктурой, которая будет создана и отремонтирована к соревнованиям, затем смогут пользоваться как наши спортсмены, так и все жители региона»,— подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В итоге соревновательную программу II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в феврале 2023 года, войдут 10 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг и фристайл (ски-кросс). Соревнования будут проходить в четырех городах Кузбасса: Кемерове, Таштаголе, Новокузнецке и Междуреченске.

Накануне подписания соглашения представители Международного комитета игр «Дети Азии» посетили предполагаемые места проведения соревнований и церемоний открытия и закрытия, осмотрели сопутствующую инфраструктуру.

ДЛЯ СПРАВКИ. В первый раз международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в 1996 году в Якутске. Первые зимние игры состоялись в 2019 году в Южно-Сахалинске. В соревнованиях принимают участие юные спортсмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие проходит под патронатом президента Российской Федерации, Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Девизы игр: «От дружбы в спорте — к миру на Земле» и «Дети Азии — начало побед».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.