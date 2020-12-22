В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Сергее Меняйло. Совещание было посвящено выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году, а также планам на следующий год.

«В предстоящем году нас ждет много событий, он будет насыщенным. Наиболее значимые исторические события — 80-летие с начала Великой Отечественной войны, 60 лет полета первого человека в космос, а в июле 2021 года мы будем праздновать 300 лет промышленного освоения Кузбасса», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с докладом о ходе строительства культурного кластера в Кемерове.

«Работы по строительству культурного кластера идут по графику. Кузбасс уже инвестировал в этот проект около 1 миллиарда рублей из регионального бюджета. Площадка под театрально-музейный комплекс подготовлена, подведены коммуникации, проведены общественные слушания по утверждению концепции. Сдача музейно-театрального комплекса запланирована на 2023 год», — сообщил Сергей Цивилев.

Проект территориально разбит на две части: культурно-образовательную и музейно-театральную. Образовательный квартал строится в Ленинском районе Кемерова с 2019 года. Здесь появятся учебный корпус хореографической академии с общежитием для учащихся, музыкальная школа с интернатом для учеников, а также общеобразовательная школа. Квартал будет сдан к 1 сентября 2021 года, за исключением здания Высшей школы музыкального и театрального искусства. Оно по графику должно быть завершено в 2023 году.

«Реализация этого проекта значительно расширит привлекательность региона, позволит повысить качество жизни как кузбассовцев, так и жителей других регионов России, которые смогут приезжать сюда учиться и отдыхать», — отметил Сергей Меняйло.

На заседании также рассматривался вопрос о межрегиональном центре компетенций в строительной сфере, который будет создан в Кузбассе. Предполагается, что ежегодно в нем смогут проходить подготовку до 50 тысяч специалистов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Появление такой структуры будет способствовать активному развитию строительной сферы региона. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что к работе по созданию этого центра уже подключились все заинтересованные ведомства, в том числе РусГидро, Россети и РЖД.

Для справки. Культурный кластер — это музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы. В него войдут филиал Государственного русского музея, Театр оперы и балета (филиал Мариинского театра оперы и балета), Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом, фондохранилище, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, филиал Российского государственного института сценических искусств. При этом филиал Центральной музыкальной школы уже работает на базе Центральной детской школы искусств Кемерова, филиал Московской государственной академии хореографии — на базе Кемеровского государственного института культуры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.