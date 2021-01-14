Перспективы появления нового предмета в школах и вузах региона обсудили на встрече губернатора Сергея Цивилева с представителями научного исторического сообщества Кузбасса. Специалисты уже разрабатывают новый учебник для учащихся 5-11 классов.

«Наступивший год 300-летия Кузбасса — это период особенно кропотливой напряженной работы на благо региона. Представители исторического сообщества уже проделали огромную, очень важную работу по поиску и систематизации данных и документов, посвященных развитию территории с момента открытия здесь залежей угля. Необходимо, чтобы эти сведения были доступны всем жителям Кузбасса. Изучение истории родного края должно быть массовым, начинаться в школе и продолжаться на уровне высшего образования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации регионального министерства образования и науки, к началу нового учебного года будет готов интерактивный учебник по истории Кузбасса для учащихся 5-11 классов. Использование гиперссылок позволит ребятам изучить материалы архивов, библиотек, театров, музеев Кузбасса и иные электронные ресурсы региона. В учебнике будет не только хронологическое описание основных событий истории области, но и карты, архивные документы, данные об известных жителях, а также методические материалы, квесты и игры.

В апреле 2019 года на базе института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета создано региональное отделение Российского исторического общества. Его эксперты вносят значительный вклад в подготовку к празднованию юбилея региона. Как рассказала директор института, профессор, доктор исторических наук Ольга Советова, специалисты разработали и разместили в социальных сетях серию лекций «Кузбасс-300: история родного края. От каменного века до наших дней». На протяжении 2020 года проводились лекции и круглые столы, посвященные истории Кузбасса, истории Гражданской и Великой Отечественной войны и другим темам. Несмотря на пандемию, проведен Межрегиональный научно-практический форум «Многонациональная Сибирь. Вклад в Великую Победу».

В 2021 году планируется проведение серии круглых столов для молодежи «История земли Кузнецкой». Сотрудники и студенты института истории и международных отношений КемГУ примут участие в медиапроекте «История Кемерова и его окрестностей с древнейших времен до начала XX века». Также будет открыта Историческая молодежная лаборатория, в которой студенты смогут слушать лекции и работать над собственными проектами по истории области.

«Завершается подготовка трехтомного академического издания «История Кузбасса». На его основе можно будет подготовить и учебные пособия, и научно-популярные издания для школьников и студентов, а также для широкого круга читателей», — подчеркнула Ольга Советова.

Как отметил один из авторов монографии, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КемГУ, главный научный сотрудник ФИЦ УУ СО РАН Алексей Ермолаев, каждый из томов будет посвящен определенному периоду. Первый — развитию территории в XVII–XIX веках. Второй будет состоять из двух частей — истории региона с конца XIX до начала ХХ века и истории 20-30 годов ХХ века. Третий том охватит период с начала Великой Отечественной войны до настоящего времени. Также историки региона проделали огромную работу в архивах и подготовили сборник «300 уникальных и значимых документов по истории Кузбасса».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.