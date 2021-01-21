15 городских, 8 пригородных и 8 междугородных НефАЗов направлены в автотранспортные предприятия 14 городов области. Техника поступила в рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«Программа обновления транспорта продолжается, только за эту неделю в Кузбасс прибыли почти 50 автобусов, в целом до конца первого квартала года ожидаем около 300 новых машин. В результате к празднованию 300-летия автопарк региона обновится на 60%. На эти цели в рамках программы направлено более 7 миллиардов рублей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

4 городских автобуса стоимостью почти 9 млн рублей каждый будут направлены в Белово, по 3 единицы техники получат Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск и Мыски, по одной машине – Мариинск и Топки. Вместимость каждого автобуса — 106 человек. Транспорт оборудован платформой для въезда инвалидной коляски и местом для ее крепления в салоне.

По 2 пригородных НефАЗа стоимостью 7,6 млн рублей каждый направлено в автотранспортные предприятия Белова и Ленинска-Кузнецкого, по одному автобусу поступит в Гурьевск, Мариинск, Таштагол и Яшкино. В салоне 44 посадочных места.

Междугородные автобусы стоимостью 7,9 млн рублей за единицу, рассчитанные на 44 посадочных места, поступили в Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Междуреченск, Топки и Юргу.

Вся техника оборудована приборами контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройствами вызова экстренных служб, а также автоматическими системами пожаротушения. Автобусы работают на дизельном топливе, соответствующем экологическому классу Евро-5.

По данным министерства транспорта Кузбасса, всего с 2019 до конца первого квартала 2021 года в регион поступит 1100 новых автобусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.