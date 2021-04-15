В Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова ввели в работу новый рентген-аппарат. Многофункциональное оборудование стоимостью 27,5 млн рублей приобретено за счёт нормированного запаса ОМС.

«Детские больницы региона мы переоснащаем в первую очередь. Закупаем для них самые современные диагностические аппараты. Новая рентген-установка в Кузбасской областной детской клинической больнице позволит врачам быстро и эффективно выполнять большой объем исследований, часть из которых ранее была недоступна. Лучевая нагрузка при этом будет минимальной, что особенно важно, когда пациенты – дети. Кроме того, дистанционное управление аппаратом практически полностью исключает воздействие ионизирующего излучения на врача-рентгенолога во время процедуры обследования», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый аппарат предназначен для проведения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе — в режимах томосинтеза (послойных изображений), двойной энергии и панорамирования. Так, метод томосинтеза позволяет получить реконструированное изображение исследуемого органа, что особенно важно при планировании операций в травматологии и ортопедии. Режим панорамирования предоставляет полное изображение позвоночника и нижних конечностей путем сшивки нескольких последовательных снимков. Функция мультиэнергетических исследований поможет диагностировать новообразования в легких. При обычном обследовании они могли остаться незамеченными, так как были скрыты костной тканью. Кроме того, многофункциональный аппарат позволит оценивать плотность костных структур при ревматологических и эндокринных заболеваниях.

В рентгенологическом кабинете стационара больницы ежедневно проводят 60-70 исследований детей от рождения до 18 лет со всего Кузбасса. Бесплатно диагностику на новом оборудовании могут пройти не только пациенты стационара, но и те, кто наблюдается амбулаторно.

Для справки. В 2021 году на модернизацию системы здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 млрд, остальное – региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых автомобилей. Также запланировано строительство 39 новых модульных медицинских пунктов. По нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 83 единицы нового медицинского оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года поступит еще 267 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть палатных рентгенаппаратов для стационаров больниц, 24 флюорографа, 11 маммографов, 14 стационарных рентгенаппаратов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.