Акция стартовала 1 апреля, за две недели команды медиков и волонтеры уже успели посетить Яйский округ и Беловский район. Всего до 30 октября выездные бригады побывают в ФАПах 49 населенных пунктов. Запланированы поездки в Мариинский район, Кемеровский, Чебулинский, Крапивинский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Ленинск-Кузнецкий и Юргинский муниципальные округа.

«За 900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса в отдаленных населенных пунктах региона открылись 47 новых ФАПов и врачебных амбулаторий, еще 39 начнут прием пациентов до конца 2021 года. В современных медпунктах жители отдаленных сельских территорий проходят профилактические осмотры, ставят прививки и сдают анализы. Для этого им больше не нужно выезжать в районные больницы за десятки километров. Всероссийская акция «Добро в село» помогает улучшить состояние действующих фельдшерско-акушерских пунктов. Активисты движения «Волонтеры-медики» наводят порядок в помещениях ФАПов, благоустраивают прилегающую территорию. А специалисты медицинских организаций региона совместно со студентами-медиками консультируют местных жителей, проводят диагностические мероприятия, рассказывают, как сохранить здоровье и правильно оказать первую медицинскую помощь», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Дачно-Троицком фельдшерско-акушерском пункте Яйского округа побывали узкие специалисты Яйской больницы – хирург, невролог, окулист и терапевт. Врачам помогали два студента педиатрического факультета Кемеровского государственного медицинского университета и четыре студента анжеро-судженского филиала Областного медицинского колледжа. За четыре часа на прием попали 97 человек.

В Беловском районе студенты Кузбасского медицинского колледжа и КемГМУ встретились с жителями сел Менчереп, Сидоренково, Вишневки, поселка Убинский, а также деревень Ивановка и Калиновка. В рамках проекта волонтеры-медики провели просветительские мероприятия в школах, домах культуры, МФЦ и ФАПах. Они рассказали о вакцинации от коронавирусной инфекции, важности диспансеризации, профилактических осмотров и здорового образа жизни. В Менчерепской сельской школе волонтеры вместе с заведующей местным ФАПом Верой Пластининой провели занятие по оказанию первой помощи пострадавшим.

В ФАПах волонтеры-медики помогали фельдшерам вести прием пациентов. Они измеряли артериальное давление, пульс, частоту дыхания, а также заполняли медицинскую документацию. Фельдшеры поделились со студентами опытом работы на селе и поблагодарили активистов за помощь. Всего в рамках акции студенты побывают в 12 населенных пунктах Беловского района. Сегодня они работают в селах Беково и Коновалово.

Для справки. Проект «Добро в село» реализуется в России с 2018 года. Участники всероссийского добровольческого проекта за два года работы совершили совместно с партнерами более 2 тыс. выездов в фельдшерско-акушерские пункты страны. Акция организована Министерством здравоохранения РФ совместно с аппаратом правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.