Современную цифровую диагностическую установку стоимостью 16,3 млн рублей приобрели для Кузбасской клинической больнице скорой медпомощи им. М.А. Подгорбунского на средства федерального бюджета по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Кузбасса на 2021–2025 годы». Оборудование предназначено для рентгенографии всех органов и систем организма.

«Этот аппарат будет использоваться для обследования в круглосуточном режиме пациентов взрослой поликлиники и приемного отделения. За сутки он может сделать 100 снимков. Современные технологии позволяют врачам получать изображения высокой четкости при минимальной дозе облучения пациентов. Цифровой аппарат поможет выявлять заболевания на ранних стадиях, значит, больше кузбассовцев получат возможность вовремя начать лечение», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Рентгенаппарат рассчитан на два автоматизированных рабочих места, позволяет делать снимки как в горизонтальной, так и в вертикальной проекциях. К тому же, работа врача и лаборанта на новой установке организована независимо, что повышает пропускную способность кабинета.

«Оптическая система установки позволяет проводить более информативные исследования с высокой точностью визуализации. Изображение сразу поступает на экран монитора, что влияет на скорость расшифровки данных. Цифровой снимок в высоком разрешении можно увеличить, изменить яркость, контрастность, рассмотреть, как можно точнее. Это значительно труднее было сделать со снимком на пленке», – делится первыми впечатлениями от работы на новом оборудовании заведующая рентгенологическим отделением №2 ККБСМП им М.А. Подгорбунского Оксана Уланова.

Еще одно немаловажное преимущество новой цифровой установки – возможность вести цифровой архив, посмотреть снимки на любом рабочем месте, подключенном к системе.

Для справки. В 2021 году на модернизацию системы здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 млрд, остальное – региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых автомобилей. Также запланировано строительство 40 новых модульных медицинских пунктов. В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации Кузбасса поступит более 400 единиц оборудования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.