Сегодня, 6 июля, глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.

Президент возложит цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Кроме того, глава государства проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: kremlin.ru.