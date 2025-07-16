Если за весь 2024 год этот статус получили 204 фирмы, то за полгода 2025-го – уже 211 компания. На получение статуса «социальное предприятие» могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, которым будут доступны налоговые льготы и государственные гранты, предусмотренные нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Так, в 2024 году гранты до 500 тысяч рублей на общую сумму свыше 1 млн 850 тысяч рублей выиграли пять социальных компаний.



Для получения статуса «социальное предприятие», предпринимателям необходимо зарегистрировать свою фирму и работать в Кузбассе. Причем в компании должны быть трудоустроены социально уязвимые работники, а деятельность предприятия нацелена на решение социальных проблем.

Фото: пресс-служба АПК