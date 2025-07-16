Участники конкурса «Это у нас семейное» активно выполняют задания дистанционного этапа, которые открываются каждую неделю. Многие семьи уже приступили к составлению семейной книги памяти в рамках задания «80. Победа!», благодаря чему больше узнали о своих предках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, а некоторые даже нашли родственников.

Семья Будовых, Шабановых из Новокузнецка для создания книги под названием «Нам жить и помнить» воспользовалась хранящимся в семейном музее личным архивом и материалами со специализированных сайтов, посвященных Великой Отечественной войне. Участники организовали семейный музей в 2009 году, в нем сейчас хранится более 300 экспонатов – это одежда, фотографии, письма, деревянные поделки, которые внуки делают вместе с дедушкой – учителем технологии.

«В нашем семейном музее хранятся фотографии и личные рукописи, материалы с описанием фронтового и трудового героизма наших предков, документы воинского учета, данные о боевых подвигах и награждениях, фронтовые воспоминания, материалы бесед со старшим поколением. Для семейной книги памяти мы собрали информацию с порталов, посвященных Великой Отечественной войне, и материалы по нашим родным – фронтовикам и труженикам тыла. Наши деды приближали победу на разных фронтах и участвовали в освобождении Варшавы, Прибалтики, взятии Берлина. Вернулись домой 13 человек, многие ранеными, инвалидами. Пять человек навсегда остались на поле боя», – делится мама Мария.

Выполняя задание «80. Победа!» семья Балдиных, Фединых из Красноуфимска Свердловской области нашла родственников. Мама Виктория рассказала, что ее семья, благодаря поискам, узнала о двоюродной прабабушке – дочке прадедушки с папиной стороны.

«Когда мы увидели задание «80. Победа!», я задумалась, кого вписывать в альбом. Хотелось как можно больше узнать про своих героев. Я давно начала собирать свою родословную.

Спрашивала у отца про прадедушку, он сказал, что плохо помнит его и всего один раз видел. Знает только, что он жил в г. Южа Ивановской области, там остались родственники, если не разъехались по стране», – говорит мама Виктория.

Чтобы выполнить задание, Балдины изучили архивы в интернете и нашли прадедушку Кузьму Ивановича Федина – инструктора санчасти, который был награжден медалью «За Отвагу». Затем начали искать родственников в социальных сетях по фамилии и нашли тетю Светлану и ее дочь Инну.

«Я решила написать Инне, она сразу ответила, выяснилось, что они нас тоже искали. Мы созвонились, поговорили. Много интересного я узнала про прадеда. Оказывается у него был военный трофей – фашистский ремень, но, к сожалению, затерялся», – говорит Виктория.

Балдины уже запланировали поездку в Южу в августе – они очень хотят увидеть родных.

Команда Зубенко, Багирян из Краснознаменска посвятила семейную книгу дяде Григорию Арзуманову, погибшему в Польше.

«Пару лет назад наша бабушка была в музее «1418 шагов к Победе» в парке «Патриот» и шла по залу освобождения Польши. Потом она вспомнила, что дядя нашего дедушки Григорий Арзуманов погиб в боях на территории Польши. Но где он похоронен – мы не знаем. В семье хранилась лишь почтовая карточка и письмо с фронта. Мы начали искать, делали запросы в архивы, искали информацию на сайте «Память народа», собирали буквально по крупицам. Узнали, что дядя – гвардии лейтенант, командир батареи 816 артиллерийского полка умер от ран в 1945 году после боев под Пултуском. В боях проявил мужество и героизм, за что был представлен к различным наградам», – поясняет мама Диана.

Регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное» проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Главные призы – 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов. Подать заявки могут семьи из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.