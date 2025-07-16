В Кузбассе на сегодняшний день действует 12 предприятий малой мощности по переработке рыбы. Производство рыбной продукции и пресервов с 2019 года выросло более чем на 35% и в 2024 году составило 2407 тонн.



Одним из ведущих переработчиков рыбной продукции и мороженых деликатесов в Кузбассе является ООО «Астронотус». Компания имеет собственные рыбопромысловые участки на реке Обь. ООО «Астронотус» перерабатывает в год около 550 тонн рыбного сырья и производит более 100 наименований рыбопродуктов. В настоящее время предприятие имеет помимо производственных цехов сеть розничных магазинов «Океан». Также продукция предприятия представлена в розничных федеральных сетях.

«Рыбоводные хозяйства Кузбасса осуществляют поставку на рынок разнообразной, высококачественной живой товарной рыбы круглый год. Участвуют в сельскохозяйственных ярмарках, выставках по продаже рыбы в живом виде. На территории региона в настоящее время работают одно индустриальное и 39 прудовых рыбоводных хозяйств. Под товарное рыбоводство передано в пользование 65 рыбоводных участков», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса – министр сельского хозяйства региона Андрей Ариткулов.

Рыбоводными хозяйствами Кузбасса с начала 2025 года произведено и реализовано 248 тонн рыбы и 51 тонна рыбопосадочного материала. В основном выращивают толстолобика, карпа, канального сома, белого амура, форель, осетра, веслоноса.