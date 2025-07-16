При поддержке партии «Единая Россия» стартовала национальная премия «Человек труда», призванная укрепить ценность рабочих профессий и повысить интерес молодежи к реальному производству.

Организаторами выступили партпроект «Выбирай свое» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Инициатива направлена на популяризацию труда в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства и в других отраслях экономики.

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Цель премии – сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий, поддержать трудовые династии и отметить профессионалов, чей ежедневный труд становится основой технологического суверенитета страны», – секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Премия объединит усилия работодателей, образовательных учреждений и наставников, чтобы показать, что работа «у станка», в поле или на стройке – это не только достойный, но и перспективный путь, ведущий к личному успеху и развитию государства. Подробности и условия участия доступны на официальном сайте премии: премиячеловектруда.рф.