Ранее мы рассказывали о достижениях Анатолия Виноградова в годы службы во внутренних органах. Нынче генерал-лейтенант милиции в отставке является советником начальника ГУ МВД по Кузбассу.

«Анатолий Владимирович Виноградов – легенда правоохранительных органов нашего региона, пример для молодых сотрудников. Он воспитал целое поколение стражей правопорядка и руководителей, каждый из которых с гордостью называет его своим учителем», – сказал Илья Середюк.

Кроме того, Анатолий Виноградов руководит Советом ветеранов органов внутренних дел Кузбасса, который насчитывает более 13 тысяч человек.

Фото: пресс-служба АПК