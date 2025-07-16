Всего в этом году ЕГЭ сдавали почти 10 тыс. кузбассовцев. По ОГЭ этот показатель составляет около 33 тыс. человек. В пресс-службе правительства Кузбасса со ссылкой на региональный Минобр сообщили, что нынче стало больше выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 99 баллов по таким предметам, как информатика, английский язык, химия и биология. Кроме того, повысился средний балл по пяти предметам, включая профильную математику, историю, химию, информатику и английский язык.

Правом пересдачи в дополнительные дни воспользовались 1840 выпускников, причем 77% смогли улучшить свой результат. А три человека переписали экзамены на 100 баллов (по математике, физике, литературе).

Фото: пресс-служба АПК