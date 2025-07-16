Специалисты считают, что на месте нынешней «Томской Писаницы» издревле существовало культовое место, почитаемое в том числе людьми эпохи поздней бронзы и раннего железного века (нач. I тысячелетия до н.э. — сер. I тысячелетия н.э.). Среди найденных там артефактов – бронзовая ременная пряжка с изображением кошачьего хищника, бляха в виде идущей пантеры с головой барана в зубах, пряжка с геральдическим изображением козлов и миниатюрный топорик.

«Уникальные находки на территории «Томской Писаницы» подтверждают, что тысячи лет назад здесь находилось культовое место, где встречались разные культуры: таежные, степные и лесостепные племена. Увидеть артефакты смогут все желающие – после изучения они пополнят коллекцию музея-заповедника», – отметил глава региона Илья Середюк.

Также археологи обнаружили скопление костей (предположительно, лошадиных), керамику кулайского (сер. I тысячелетия до н.э. – сер. I тыс. н.э.) и посткулайского времени, включая любопытные черепки с изображением утки.

Фото: пресс-служба АПК