Анастасия Пичкалёва работала в городе Березовский приемосдатчиком груза и багажа на железнодорожной станции, но, видя разворачивание международного конфликта, пошла на СВО.

Она хотела помогать либо в охране, либо в связи, но, согласно женским должностям штатного расписания, более года служила при офисе штаба.

По возвращению в Березовский она подала заявку и пришла на региональную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс» и ждет новых возможностей послужить Родине.

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