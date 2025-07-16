Интеграция искусственного интеллекта позволяет сократить время регистрации биометрических данных на 15–20 %. В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» ИИ-ассистент в режиме реального времени анализирует видеопоток и дает пользователю рекомендации: например, сообщает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, помогает скорректировать положение лица и выбрать оптимальный ракурс для съемки.

Пользователь может самостоятельно контролировать свои данные: на портале «Госуслуги» есть возможность проверить срок действия биометрических данных или отозвать согласие на их обработку. Образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидают безопасный периметр системы.

«За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счёт применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на основе которой предоставляются такие услуги, как бесконтактная оплата товаров и проезда, дистанционное открытие бизнеса, получение государственных услуг в МФЦ, заселение в гостиницу без предъявления паспорта и другие.