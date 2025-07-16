Ранее ФАП в деревне Шестаково, к которому прикреплено 116 человек, располагался в старом арендованном здании, медицинское оборудование там тоже было не первой свежести. В этих условиях работал молодой специалист Кирилл Третьяков.

«В 2017 году Третьяков окончил Кузбасский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело» и приехал работать в Шестаково по программе «Земский фельдшер», – отметил глава региона Илья Середюк.

ФАП в Шестаково стал 22-м в Кемеровской области, построенным в этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В пункт завезли современное оборудование как для профилактических осмотров, так и для плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи. Фельдшера обеспечили компьютером и высокоскоростным интернетом. Теперь Кирилл Третьяков может проводить телемедицинские консультации с врачами из местной райбольницы и областных клиник.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в этом году откроют фельдшерско-акушерский пункт в селе Кулебакино Гурьевского округа. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе появилось 218 ФАПов.

Фото: пресс-служба АПК