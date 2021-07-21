21 июля в Кемерове дан старт строительству новой автодороги протяженностью 1,3 км от улицы Марковцева до улицы Северная поселка Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Объект стоимостью 433 млн рублей профинансирован по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Построить эту дорогу давно просили жители областного центра. Она свяжет три перспективных микрорайона: №№ 72 и 74 в Кемерове и ЖК «Альпийский двор» на Металлплощадке. В ближайшее время здесь будет построено и сдано свыше 188 тысяч кв.м жилья и социальных объектов, здесь поселятся более 3 тысяч семей, которым мы обеспечиваем транспортную доступность. К тому же ввод автомагистрали значительно разгрузит дороги Ленинского района областного центра», – отметил заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов.

Подготовка строительной площадки – расчистка от мусора и растительности – началась в июне 2021 года. Сейчас строители приступают к устройству инженерных сетей, ливневой канализации, освещения. Проектом предусмотрена велосипедная дорожка, полоса движения для маломобильных групп населения, пешеходная часть, парковочные карманы, газоны, тротуары, остановочные павильоны. Автомагистраль будет двухполосная, на особо загруженных участках – в четырехполосном исполнении. Строительство планируется завершить до конца октября 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.