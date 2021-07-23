Бережливое производство создано на одном из ведущих в Сибири и на Дальнем Востоке предприятий по выпуску лекарственных препаратов – на заводе «Органика» в Новокузнецке. По нацпроекту «Производительность труда» всего за полгода там оптимизирован выпуск пентоксифиллина – препарата из перечня жизненно необходимых. Он уменьшает вязкость крови и показан пациентам с нарушением кровообращения. До внедрения бережливых технологий за смену удавалось выпускать около 12 тыс. упаковок лекарства, после их число увеличилось до 16,2 тыс. упаковок. Таким образом, производительность без дополнительных инвестиций в расширение производства выросла почти на 30 %.

«Рост производительности труда дает экономический эффект не только для самого предприятия, но и для региона в целом. Наши предприятия, внедряя бережливые технологии, создают высокопроизводительные рабочие места и могут предложить рынку больше качественной и конкурентоспособности продукции. Особенно важно это в сфере здравоохранения и производства жизненно необходимых людям лекарств», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Благодаря участию в нацпроекте предприятие смогло бесплатно получить помощь экспертов в сфере производительности труда, которые провели полный аудит всей производственной цепочки по выпуску лекарственного препарата – от закупки и хранения сырья до упаковки готовой продукции. Это позволило выявить и устранить ключевые причины образования брака и потерь производственного времени. По-новому оборудованы рабочие места и система хранения инструмента, скорректирован график обслуживания оборудования. Чтобы избежать простоев из-за поломок, изменены схемы движения персонала и сырья по цехам, на которые тратилось много времени.

Благодаря нацпроекту бережливым производством стало и старейшее предприятие химической промышленности региона – завод «Химпром» в Кемерове. Там усовершенствовано производство соляной кислоты. За счет внедрения в работу принципов 5S (система оптимальной организации рабочих мест) и других инструментов выработка в расчете на одного сотрудника возросла более чем на 10 %, а общее время выпуска партии соляной кислоты сократилось почти на восемь часов, или более чем на 20 %.

В перспективе опыт бережливого производства на предприятиях будет тиражирован и на участки, где выпускают другие виды продукции. Сотрудники «Химпрома» и «Органики» прошли обучение, из их числа подготовлены внутренние тренеры. Своими новыми знаниями и навыками они смогут поделиться с коллегами, чтобы продолжить практику бережливых улучшений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.