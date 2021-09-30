Работы по строительству междуреченской больницы выполнены на 23 %

В Междуреченске идет строительство 7-этажного комплекса городской многопрофильной больницы на 186 коек. Работы дважды прекращались из-за недостатка финансирования – в 1991 и 2014 году. Сейчас возведение объекта на личном контроле губернатора Сергея Цивилева.

«Междуреченскую больницу мы должны сдать к концу 2022 года, ее очень ждут жители города. Работы идут полным ходом, сейчас готовность составляет 23 %, подрядчик надежный. Этот объект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ. В рамках этого документа на строительство междуреченской больницы из федерального бюджета поступило почти 400 млн рублей, ожидается поступление еще 300 млн рублей, 143 млн рублей будут направлены из областного бюджета», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 2019 году незавершенный объект был обследован, экспертиза показала, что с течением времени конструкции разрушились. На данный момент новый подрядчик демонтировал ранее возведенный каркас, залил фундамент, установил монолитный каркас. Также на 90 % завершена кирпичная кладка наружных стен, на треть выполнено остекление, идет монтаж внутренних систем отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения. До конца текущего года планируется закрыть тепловой контур здания, завершить прокладку сетей теплоснабжения, приступить к отделочным работам.









В новой больнице проектом предусмотрены 1-, 2- и 4-местные палаты, отделение диализа на 6 мест, операционный блок из трех залов, реанимация, отделение лучевой диагностики, детское и взрослые отделения. В подвале здания разместятся дезотделение, санитарно-бытовые помещения, комнаты для хранения лекарств и утилизации медицинских отходов.

Уже сейчас закупают медицинское оборудование и готовят специалистов, которые будут работать в новой клинике. Так, для отделения диализа на обучение по профилю «нефрология» направлен врач-анестезиолог-реаниматолог. Также в течение 2022 года планируется проучить еще пятерых специалистов по данному профилю. В 2021 году было привлечено 5 врачей: кардиолог, эндокринолог, эндоскопист, гинеколог, рентгенолог. В ординатуре в настоящий момент проходят обучение 2 врача-терапевта и офтальмолог.

В целом, для обеспечения врачебными кадрами стационарных отделений новой больницы еще требуются 2 травматолога-ортопеда, 4 анестезиолога-реаниматолога и невролог.

Напомним, что для привлечения специалистов в медицинские организации Кузбасса, действуют региональные меры поддержки для медработников: «подъемные» молодым специалистам (1 млн рублей врачам и среднему медперсоналу), выплаты медикам дефицитных специальностей (1 млн рублей), социальная поддержка впервые трудоустроившихся на терапевтические и педиатрические участки, также среднему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи (500 тыс. рублей). 100 тысяч среднему медперсоналу по приему и передаче вызовов бригад скорой помощи. 50 тысяч рублей наставникам молодых специалистов среднего звена (при условии работы молодого специалиста в течение года).

В Междуреченске также предусмотрена социальная поддержка врачебного персонала: целевые средства на приобретение жилья в размере 500 тыс. руб., «подъемные» 200 тыс. руб., компенсация за аренду жилья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.