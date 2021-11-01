На помощь врачам и среднему персоналу вышли студенты-медики. Они проходят практику в больницах и поликлиниках. Закрепляют теоретические знания и отрабатывают необходимые навыки. С будущими профессионалами пообщалась Арина Мерлова.

Термометр, стетоскоп и неврологический молоток знакомы Марии Исаковой с детства. Когда обследовала родственников и вылечила все игрушки, твёрдо решила: станет медиком. Сейчас учится на 4-ом курсе. По окончании университета получит специальность «врач общей практики».

Это четвёртая практика для Александра Телегина. На этот раз – в травматологическом отделении. Рассказывает: работы действительно много. Поэтому помогает медикам. Поставить капельницу, измерить давление или проверить сатурацию – обычное дело.

Всего же на практику вышли 927 студетов. 17 из них получают знания в Кемеровской городской клинической больнице № 11.

Они пробуют себя в роли медсестёр, медбратьев, помощников врачей и фельдшеров. Под руководством наставников студенты формулируют предварительный диагноз и составляют план обследований больного, готовят необходимую документацию.

Поддержат студентов Кемеровского государственного медицинского университета и материально. По 6 тысяч рублей получат те, кто проходит практику в областном центре, по 10 тысяч начислят обучающимся, которых распределили по лечебным учреждениям Кузбасса.