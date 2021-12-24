Президент России поделился своим мнением о сибиряках во время ежегодной большой пресс-конференции, которая в этом году прошла 23 декабря в столичном «Манеже». За 4 часа Владимир Путин успел ответить на 55 вопросов.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», глава государства отметил, что бюджет России на 2022 год носит социально ориентированный характер – социальные расходы превысят 4 трлн рублей. Также стоит задача провести индексацию пенсий. Помимо этого, Владимир Путин отметил, что увеличение процента работоспособного населения – один из факторов экономического роста.

Что имеет особое значение для кузбассовцев, программа расселения аварийного жилья будет продолжена, а правительство России планирует выделять на это дополнительные средства. Также президент выделил как общероссийскую задачу продолжение единой линии поддержки материнства и детства – от рождения до окончания школы.

Президент оценил работу руководителей регионов, подчеркнув, что они проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись сложных решений.

Депутат Государственной Думы РФ от Кузбасса Вячеслав Петров считает значимой тему, поднятую журналистом из Казани, насчет подведения всей необходимой инфраструктуры к землям, выделяемым для многодетных семей.

«Владимир Владимирович отметил, что даст правительству России поручение решить этот вопрос, а регионам будет поставлена задача, чтобы с территорий направлялись заявки на развитие, в частности, региональной дорожной сети», – написал депутат в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Депутат не мог не отметить мнение президента насчет того, где бы он хотел жить.

«В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди! Золотой фонд России – это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам», – отметил президент РФ.