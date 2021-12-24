Сергей Цивилев проверил результаты модернизации в двух областных клиниках

Главе региона показали новые возможности экспресс-лаборатории Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева, которая переехала в новое просторное помещение и где установили дополнительное оборудование. Также Сергей Цивилев проинспектировал обновленный роддом Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова, где провели капитальную реконструкцию и переоснащение.

«Сделать медицину максимально доступной – наша основная задача. В регионе прилагаются огромные усилия для повышения уровня медицинской помощи, которую получают наши жители. Идет масштабное переоснащение больниц, в том числе крупных областных клиник, куда на лечение приезжают жители со всего Кузбасса. Необходимо, чтобы люди могли получить весь комплекс – от быстрой и точной диагностики до полной реабилитации. Все это должно быть на современном уровне и в комфортных условиях. К этому сейчас приводим наши клиники», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Экспресс-лаборатория Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева теперь работает в помещении, которое в 3,5 раза просторнее прежнего. Это позволило установить дополнительное современное оборудование стоимостью 50 млн рублей, в ближайшее время добавятся новейшие аппараты и анализаторы стоимостью 30 млн рублей. Теперь здесь можно оперативно проводить свыше 1,5 тыс. исследований в сутки. Дополнительное оборудование также дает возможность принимать анализы тех больниц, где нельзя организовать собственную лабораторную службу.

«Уникальность лаборатории в том, что в течение часа здесь можно выдать весь спектр разноплановых исследований: клинических, биохимических, иммунологических показателей. Есть единый так называемый “золотой стандарт” работы лаборатории экспресс-диагностики. Это исчерпывающий спектр анализов по 160 показателям для экстренной постановки диагноза. Возможности нашей лаборатории позволяют соответствовать этим требованиям», – пояснил заместитель главного врача по клинико-диагностической службе, кандидат медицинских наук Григорий Вавин.

Кроме того, экспресс-лаборатория поможет решать задачу обеспечения кадрами лабораторно-диагностической службы Кузбасса. Здесь организована база подготовки ординаторов по данному направлению.

В роддоме Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова масштабной реконструкции не было с 1988 года. Сейчас здесь капитально отремонтированы приемное отделение, санпропускник, родильный блок, операционную, послеродовое отделение, выписной зал и входная зона с пандусами. Особое внимание уделили эпидемиологической безопасности. Оснастили родовое отделение шлюзами, современной моечно-дезинфекционной техникой, организовали полубоксы для новорожденных. Кроме того, оборудовали современные семейные палаты, включая помещения повышенной комфортности. На ремонт и оснащение роддома из консолидированного бюджета было направлено 26 млн рублей.

Родильный дом КОДКБ им. Ю.А. Атаманова – это медицинское учреждение третьего (высшего) уровня, оказывает помощь будущим мамам и младенцам с различными патологиями из Кузбасса и соседних регионов. Ежегодно на свет здесь появляются более 3,5 тыс. новорожденных. В период, когда перинатальный центр был перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом, у медиков роддома КОДКБ нагрузка увеличилась вдвое. В 2020 году в роддоме родились почти 5,5 тыс. детей.













По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.