В 2021 году сельское хозяйство Кузбасса улучшило показатели

Производство выросло сразу по нескольким направлениям. По итогам года регион планирует произвести более 1,2 млрд штук яиц, что на 2 % больше, чем в 2020 году (1 млрд 193,5 млн). Произведено на 8 % больше мяса птицы и в 2,5 раза больше – продукции свиноводства. В целом в мясном животноводстве рост к уровню прошлого года составил 145,7 %.



«В уходящем году в сельском хозяйстве региона реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, что позволило оптимизировать производство, улучшить качество продукции и, что важно, обеспечить работой жителей региона. За 9 месяцев 2021 года в агропромышленном комплексе Кузбасса создано 640 новых рабочих мест», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Кузбасс остается одним из лидеров Сибири по производству яиц. В регионе работают 5 птицефабрик. Уже более 7 лет они ежегодно производят более 1 млрд штук яиц, что позволяет полностью удовлетворять потребность населения Кузбасса. Кроме того, эта продукция кузбасского производства пользуется спросом в Сибири и на Дальнем Востоке, а с текущего года – и за рубежом.



По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году из региона экспортировано около 900 тыс. штук яиц на общую сумму 0,2 млн долларов США. Кузбасс поставляет яйцо в Киргизию, Монголию и Казахстан. Экспортируется не только пищевое яйцо, но и инкубационное, а также суточные цыплята.



В направлении мясного птицеводства реализуются инвестиционные проекты.

В рамках поддержки кадрового обеспечения агропромышленного комплекса по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» предприятиям выдавалась федеральная субсидия по двум направлениям: возмещение до 90 % затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, а также возмещение 90 % затрат по заключенным с работниками ученическим договорам.

«Модернизированные предприятия особенно нуждаются в высококвалифицированных специалистах, и мы заинтересованы в том, чтобы помочь сельхозтоваропроизводителям решить кадровый вопрос. Для этого действует федеральная поддержка», – отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.



Таким образом, благодаря программе в 2021 году 8 предприятий региона компенсировали в общей сложности 2,9 млн рублей затрат на прохождение у них производственной практики 102 студентов. 24 сельхозтоваропроизводителя направили 69 своих работников на повышение квалификации и возместили затраты на это в общем размере 3,3 млн рублей.