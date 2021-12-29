Техника общей стоимостью 21 млн рублей закуплена по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. 12 автомобилей УАЗ «Патриот» и 13 Lada Niva высокой проходимости направлены в больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы, расположенные в сельских территориях или городах с населением до 50 тыс. человек.

«Всего с начала этого года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации Кузбасса поступило 105 новых автомобилей высокой проходимости. Врачи и фельдшеры теперь имеют возможность выезжать на вызовы к пациентам в отдаленные населенные пункты, что существенно повышает доступность медпомощи для сельских жителей региона», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

4 внедорожника УАЗ «Патриот» поступили в Осинниковскую городскую больницу, 3 – в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 имени Г.П. Курбатова и по одному – в Мысковскую городскую, в Ленинск-Кузнецкую, Промышленновскую, Топкинскую, и Яшкинскую районные больницы. 3 автомобиля «Нива» будут работать при Топкинской районной больнице, по 2 – при Осинниковской городской и Прокопьевской райбольницах. По одной машине получили Беловская, Кемеровская, Ленинск-Кузнецкая, Промышленновская и Тисульская районные больницы, а также Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова.