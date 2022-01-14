В Кузбассе стартует разработанная по поручению губернатора Сергея Цивилева программа лояльности для жителей региона при посещении СТК «Шерегеш». Предусмотрены скидки от 5 % до 20 %.

«Пока программу запускаем в тестовом режиме, потому что это совершенно новая уникальная практика. Мы изучили отечественный и международный опыт, нигде нет такого формата работы горнолыжных курортов, поэтому мы разработали все сами, с нуля. Сейчас требуется отладка системы цифрового взаимодействия банков и объектов в Шерегеше. На этом этапе принимаем предложения по улучшениям от жителей региона, будем их изучать и передавать разработчикам программы лояльности», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С 18 января стартует первый этап программы, в рамках которого можно получить скидку на разовый подъем на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. С учетом того, как отработает система, в конце января в программу лояльности включат еще один подъемник (подбрасывающую канатную дорогу). Следующим этапом будет скидка на дневные ски-пассы.

В перспективе предусмотрено расширение числа предпринимателей, участвующих в программе лояльности, а следовательно – расширение спектра услуг (подъемники во всех секторах Шерегеша, прокаты, гостиницы, кафе). Планируется введение повышенных скидок для многодетных семей и других социально незащищенных категорий. Программа лояльности в дальнейшем будет учитывать сезонные колебания (в периоды «низкого сезона» и будние дни будут предоставляться увеличенные скидки).

Программа лояльности доступна только для жителей Кузбасса старше 18 лет, имеющих регистрацию на его территории и банковскую карту. Для скидки нужно зарегистрироваться в программе. Для этого необходимо посетить специализированные пункты, где операторы внесут данные в электронную систему. Сделать это нужно один раз, затем мгновенная скидка (с карты будет сразу списываться уменьшенная стоимость услуги) на курорте «Шерегеш» будет предоставляться автоматически.

Сейчас в Кузбассе открыто 19 пунктов регистрации – в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше. Адреса и время работы пунктов, а также порядок регистрации и перечень необходимых документов можно уточнить с 18 января по многоканальному телефону 8-800-600-96-56 (с 09:00 до 18:00), а также на сайте kuzbass-tourism.ru/loyalty. Кроме того, в гостиницах и кафе Шерегеша планируют разместить фирменные стикеры «Землякам здесь дешевле» с пошаговой инструкцией для участников программы лояльности.

Для удобства жителей региона Минцифры Кузбасса занимается разработкой онлайн-программы для регистрации в программе лояльности, чтобы можно было зарегистрироваться с любого гаджета, не приходя в пункты.

Более полная информация о работе программы лояльности для жителей региона при посещении СТК «Шерегеш» – размеры скидок и перечень партнеров – будет доступна со дня запуска программы на сайте дирекции спортивно-туристического комплекса dirsheregesh.ru и Агентства по туризму Кузбасса kuzbass-tourism.ru.